Grupo criminoso é preso após invadir imóvel em Saquarema

Um episódio de invasão domiciliar terminou com quatro homens presos e um menor de idade apreendido em Saquarema, na Região dos Lagos, neste sábado (01). O grupo foi capturado por policiais militares e civis após invadirem uma casa no bairro Jaconé. Armas e drogas foram apreendidas com o grupo.

Segundo os agentes, uma equipe recebeu a denúncia de furto em um imóvel na região. Um cerco tático nos arredores da casa precisou ser realizado para deter a o grupo, que estava espalhado pelo interior do imóvel. Por fim, os cinco foram detidos e levados para a 124ª DP (Saquarema).

Com o grupo, foram apreendidas duas pistolas, uma granada, mais de 200 munições para diferentes calibres, carregadores de pistola, 51 cápsulas de cocaína e três pedras de crack. Além disso, os agentes apreenderam, ainda, um carro, uma motocicleta, uma scooter, seis aparelhos celulares, três aparelhos de radiotransmissão e R$ 145,80 em espécie.



Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia junto dos suspeitos. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma.