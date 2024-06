Dois são presos por tráfico de drogas na Grota, em Niterói

Dois jovens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na Comunidade da Grota, em Niterói, foram presos durante uma ação da Polícia Militar no início da tarde deste sábado (01). Uma arma e vasta carga de drogas foram apreendidas com a dupla, de acordo com o 12º BPM (Niterói).

Segundo o Batalhão, uma equipe foi enviada ao local para checar informações a respeito da ação de criminosos na comunidade, que fica no bairro Viradouro. Lá, eles teriam flagrado um grupo de suspeitos vendendo drogas, que fugiu ao avistar os agentes, segundo a Polícia.

Após realizarem um cerco na região, os policiais capturaram dois jovens, ambos de 19 anos. Um deles já tinha, no histórico, uma passagem por lesão corporal. Com a dupla, os policiais encontraram uma pistola de calibre 9mm com munições e uma vasta carga de drogas, com ⁠110 pinos de cocaína, 52 pedras de crack e 65 trouxinhas de maconha, além de 15 porções de skank, droga produzida a partir da mesma planta de que deriva a maconha.



Os agentes apreenderam, ainda, três aparelhos radiotransmissores, um binóculo e um coldre. Todo o material foi levado para a 79º DP (Jurujuba), onde também foram autuados os dois suspeitos.