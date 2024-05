Foragido por tráfico é preso com fuzil em São Gonçalo

Um foragido da Justiça foi encontrado e preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (29), na comunidade da Hortinha, em São Gonçalo. O homem, de 38 anos era procurado por tráfico de drogas e foi preso com um fuzil, de acordo com a informações do 7º BPM (São Gonçalo).

A corporação informou que uma equipe foi enviada à comunidade - localizada no bairro Tenente Jardim, que divide SG Niterói - após a Polícia receber denúncias a respeito do paradeiro do suspeito. No local, os agentes se depararam com um grupo de homens armados, que fugiu ao avistar a chegada dos PMs.

A equipe realizou um cerco no trecho e acabou conseguindo encurralar o foragido, que estava com um fuzil de calibre 5.56 e um aparelho radiotransmissor quando foi encontrado. O material foi apreendido pelos agentes e levado para 73ª DP (Neves), para onde também foi encaminhado o suspeito. De lá, ele foi levado para uma unidade do sistema prisional.