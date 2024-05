Condenado: Trump é considerado culpado por fraude comercial

Os 12 jurados do Tribunal de Nova York condenaram, na última quinta-feira (30), o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump por falsificar registros comerciais.

O republicano foi considerado culpado nas 34 acusações apresentadas contra ele, que envolvem o encobrimento de um pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha eleitoral que o levou à Presidência em 2016, para que ela não divulgasse um caso extraconjugal entre os 2.

Com isso, Trump se tornou o 1º presidente na história dos EUA a ser condenado por um crime.



A sentença será divulgada pelo tribunal no dia 11 de julho, quatro dias antes da Convenção Nacional do Partido Republicano que decidirá o candidato do partido para disputar a Casa Branca em 5 de novembro. O evento será realizado de 15 a 18 de julho.

O republicano pode enfrentar uma pena de até 4 anos por cada uma das 34 acusações. No total, somaria 136 anos de detenção. Por outro lado, pode ser concedida liberdade condicional, e, além disso, o ex-presidente também poderá apelar o veredito.

Ao deixar o tribunal na última quinta-feira (30), Trump falou com jornalistas por cerca de 3 minutos, segundo informações do New York Times. Disse que o julgamento foi uma “vergonha” e “fraudado por um juiz corrupto”, em referência a Juan Merchan, magistrado responsável pelo caso.