Polícia prende mãe, irmão e funcionária de Djidja Cardoso, ex-Sinhazinha do Garantido

A Polícia Civil prendeu, na última quinta-feira (30) em Manaus, Amazonas, a mãe, o irmão e uma funcionária de Djidja Cardoso, ex-Sinhazinha do Garantido, que foi encontrada morta na última terça-feira (28). De acordo com o g1, eles foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Amazonas, que também decretou a prisão de outros dois funcionários do salão de beleza da família da vítima.

De acordo com relatos de pessoas próximas, a ex-Sinhazinha enfrentou muitos altos e baixos nos últimos anos, devido a ansiedade e depressão. Em seu aniversário de 32 anos, em fevereiro, Djidja surgiu muito magra em sua festa, que contou com a presença de familiares e amigos mais íntimos.

Os mandados de prisão da ação da última quinta-feira (30) foram expedidos em nome de Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Djidja; Cleusimar Cardoso Rodrigues, mãe de Djidja; Verônica da Costa Seixas, gerente do salão; Marlisson Vasconcelos Dantas, cabeleireiro; e Claudiele Santos da Silva, maquiadora do salão. Os mandados são pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e também pelo crime de estupro, este último, em nome de Ademar Farias.



Ainda segundo a reportagem do g1, a polícia abordou a mãe e o irmão de Djidja e a gerente do salão dentro de um carro tentando fugir. Com eles, foi apreendida uma mochila, onde, de acordo com a polícia, estavam armazenadas drogas. Os agentes também fizeram buscas em alguns imóveis que pertencem à família da ex-Sinhazinha do Garantido, que morreu aos 32 anos.

A ex-Sinhazinha do Garantido morreu aos 32 anos | Foto: Reprodução/redes sociais

Após a morte de Djidja, começaram a viralizar nas redes sociais comentários que diziam que a mãe e o irmão dela e outros funcionários do salão costumavam usar drogas na casa onde ela foi encontrada morta. A ex-sinhazinha chegou a relatar nas redes sociais que nos últimos meses lutava contra a depressão.



Djidja Cardoso, que era amiga de Isabelle, a Cunhã do BBB 24, chamava atenção em suas redes sociais não só por sua beleza, mas também por ser "mãe" de cobras. A empresária tinha nos répteis um auxílio para ajudá-la no tratamento contra a depressão. Ela era dona de Afrodite, uma jiboia BCC, e Seu Banana, uma píton. Mas, muitas vezes, também era vista com outras cobras que pertenciam a amigos.