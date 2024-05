PM faz buscas por policial desaparecido em Maricá

Agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) realizam buscas, nesta quinta-feira (30), pelo cabo da Polícia Militar Alexandre de Silva Lima, que está desaparecido, na comunidade Risca Faca, em Maricá.

Segundo informações, o policial é lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília. A esposa do agente teria comunicado seu desaparecimento na manhã desta quinta.

Existe a possibilidade do policial ter sido sequestrado por traficantes, mas essa informação não foi confirmada de forma oficial.

Durante as buscas, dois homens foram presos na Travessa Fernando Mendes, no Risca Faca. Eles estavam com drogas e rádios de comunicação.

Agentes da 82ªDP (Maricá) também estão investigando o caso.