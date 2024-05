PM faz operação na Favela da Linha, em Rio do Ouro

Policiais de diferentes batalhões da Polícia Militar fazem uma operação na Favela do Linha, em Rio do Ouro, São Gonçalo. Segundo as primeiras informações, um agente teria sido sequestrado por traficantes da comunidade. Apesar da denúncia de moradores, a PM não confirmou o motivo da ação.

Leia também:

Prefeitura de Niterói divulga calendário de vistoria de veículos em 2024

Católicos iniciam confecção dos tapetes de Corpus Christi em São Gonçalo

Em nota, a corporação se limitou a dizer que até o momento, dois homens já foram presos.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta quinta-feira (30/05), policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo), realizam uma operação na comunidade da Linha, no bairro Rio de Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Até o momento, dois suspeitos foram presos. Operação em andamento”.