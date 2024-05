Acusado de estuprar e agredir a filha é preso

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá prenderam, nesta quarta-feira (29/05), um homem acusado de estuprar e agredir a própria filha. Ele foi encontrado pelos agentes no bairro da Taquara, na Zona Oeste.

De acordo com as informações, a vítima compareceu à delegacia e contou que desde os 7 anos era abusada sexualmente pelo pai. Atualmente, a vítima está com 22 anos.

Ela contou que teve coragem para sair de casa e denunciar ao ser estuprada logo após o aniversário da mãe. O autor, inconformado com a saída da vítima de casa, a agrediu fisicamente em seu trabalho dias depois.

A mãe da vítima também foi indiciada pelo estupro. Ela sabia dos abusos sofridos pela filha, desde os seus 16 anos.

Com base nas informações testemunhais e investigações do Setor de Inteligência, a autoridade policial representou pela prisão do criminoso, expedida pelo 3º Juizado de Violência Doméstica.