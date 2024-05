Três presos por furto de energia em SG e Itaboraí

Durante duas operações contra o furto de energia realizadas nesta semana em parceria com a Polícia Civil, a Enel Distribuição Rio encontrou irregularidades no consumo em dois sítios e bar com residência de Itaboraí e em galpão de reciclagem de São Gonçalo. As operações terminaram com quatro registros de ocorrências policiais e três prisões em flagrante.

Ontem (28), em uma operação em parceria com a Delegacia Especializada Roubos e Furtos (DRF) e perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) identificou ligações diretas na rede da Enel em um galpão de reciclagem, localizado no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante pela polícia.

Técnicos identificaram e removeram irregularidades em dois sitios e bar com residência de Itaboraí e em galpão de reciclagem de São Gonçalo | Foto: Divulgação

Na segunda-feira (27), os técnicos da distribuidora fizeram inspeções em dois sitios, sendo um deles granja, e um bar com residência na localidade de Vila Rica/Areal, em Itaboraí, e encontraram, nos três locais, ligações irregulares na rede da Enel. Os responsáveis pelo sitio residencial e pelo bar foram presos em flagrante por agentes da policía.

Além de ser crime, com pena prevista quatro anos de reclusão incluindo a obrigação de pagar os valores de consumo retroativos ao período fraudado, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia. Conforme estimativa da distribuidora, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

A perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) identificou ligações diretas na rede da Enel | Foto: Divulgação

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Rio ou ligar para Central de Atendimento pelo telefone 0800 28 00 120. Não é necessário se identificar.