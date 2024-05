Acidente entre veículos deixa um morto e outras quatro pessoas feridas na BR-101, em SG

O condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local - Foto: Divulgação

O condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local - Foto: Divulgação

Um acidente entre caminhão e carro, na manhã desta quarta-feira (29), deixou um morto e outras quatro pessoas feridas na BR-101, em São Gonçalo.

Por volta das 6h30, a Arteris Fluminense foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma colisão traseira no km 311, pista sentido Niterói, região próxima do Piscinão de São Gonçalo.

O condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Outras quatro vítimas foram atendidas pelas equipes da Arteris e do Corpo de Bombeiros, sendo duas removidas para unidade hospitalar com ferimentos leves. Outras duas vítimas saíram ilesas.



Devido ao acidente, o trânsito neste sentido permanece com faixa da esquerda interditada e há registro de lentidão do km 304 ao km 311, em São Gonçalo.