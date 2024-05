Foragido de São Paulo é preso no Mercado Municipal de Niterói

A equipe de busca da Subsecretaria de Inteligência da PMERJ, em parceria com a equipe de busca P2 AIB/12, prendeu, na tarde da última terça-feira (28), um homem foragido do estado de São Paulo. Ele foi encontrado no Mercado Municipal de Niterói.

As equipes de busca se deslocaram até a praça de alimentação do local, localizado na Avenida Washington Luís, no Centro de Niterói, onde realizaram a apreensão do suspeito.

Contra o homem, de 45 anos, havia pendente um mandado de prisão pelo crime de roubo na 2ª Vara Criminal de Indaiatuba, São Paulo.



Os agentes conduziram o acusado à 76ª DP (Centro), onde o mesmo permaneceu preso.