Polícia Militar prende dois homens por furto de cabos em Niterói

Na madrugada desta quarta-feira (29), dois homens foram presos por furto de cabos em diferentes localidades de Niterói.

Durante patrulhamento na Operação antifurtos, o Centro de Controle Operacional da Polícia Militar do Estado do Rio (CECOPOM) informou que três suspeitos, sendo um de casaco cinza com uma faca na cintura, estariam andando em frente ao Plaza Shopping, sentido Cantareira.

Agentes da Polícia Militar realizaram patrulhamento quando um transeunte, não identificado, informou que os homens estariam na Rua Tiradentes, no bairro Ingá, efetuando furto de fios. Chegando ao local, os agentes notaram que vários fios haviam sido cortados na localidade e estavam pendurados ao poste.



Um dos suspeitos foi abordado, enquanto os outros já haviam fugido. Com ele, foram recuperados 30 metros de fios.

Diante dos fatos, o acusado, que tem passagem por tráfico de drogas, furto, receptação e injúria, foi conduzido à 76ªDP (Centro), onde foi autuado em flagrante delito por tentativa de furto, permanecendo preso.

Com o suspeito, foram recuperados 30 metros de fios | Foto: Divulgação

O segundo preso, também por furto de cabos, foi apreendido no Centro de Niterói, também durante a Operação antifurtos.



Os agentes foram acionados pelo Centro de Controle Operacional da Polícia Militar do Estado do Rio (CECOPOM) para verificação de ocorrência de furtos de fio na Avenida Marquês do Paraná.

De acordo com as informações, um suspeito de casaco verde com capuz estaria praticando furtos de fios. Os agentes se deslocaram ao local e, ao chegarem, puderam observar o homem em questão saindo atrás de um veículo que estava estacionado.

A equipe realizou a abordagem e, próximo ao suspeito, foram encontrados cerca de 15 metros de fio cortado em uma extremidade, e a outra ainda preso, pendurado ao poste.

Diante dos fatos, o acusado também foi encaminhado à 76ªDP (Centro) e após apreciação da autoridade policial, o mesmo foi autuado em flagrante delito por tentativa de furto, permanecendo preso.