Polícia procura trio acusado de liderar tráfico no Morro da Coca Cola, em Arraial do Cabo

O Disque Denúncia/RJ, divulgou, nesta segunda-feira (27), um cartaz para ajudar ao 25º BPM (Cabo Frio), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de três acusados de liderar o tráfico de drogas no Morro da Coca Cola, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do RJ, e ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV). São eles: Filipe Morais Vieira Alves de Mello, vulgo Branco ou Corôa, de 36 anos , Victor Hugo Rangel de Oliveira, o VT, de 24, e Vinicius Adriano Ferreira, o Galo Cego, de 26.

Felipe Coroa chegou a ser preso em 2019, após assassinar por engano, um homem que ele achava que havia molestado uma criança da região, segundo a polícia. Ele se encontra na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornar ao presídio. Contra ele consta um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Tráfico de drogas, onde foi condenado a uma pena de 14 anos de reclusão.

Contra VT constam dois Mandados de Prisão, um pela Vara de Execuções Penais (VEP), também por estar na condição de Evadido Penitenciário, e outro pelo TJRJ, por tráfico de drogas.

Já contra Galo Cego, apontado pela polícia como gerente geral do tráfico na comunidade, consta um Mandado de Prisão pela Vara Única de Arraial do Cabo, pelo crime de Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáveres.



Quem tiver informações sobre a localização dos três traficantes, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento e enfatizamos que o anonimato é garantido. :



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ