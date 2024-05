Homem dá entrada em hospital de SG com ferimentos provocados por tiro e agressões

A polícia registrou a entrada de um homem no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, por ferimentos provocados por um tiro e agressões pelo corpo, na madrugada desse domingo (26).

A vítima foi encontrada no bairro do Coelho. Socorrida por Bombeiros de SG, ela foi levada ao Heat, onde permanece internada. Segundo os responsáveis pelo atendimento, o estado do homem, que tem idade presimível de 26 anos, é grave.

O caso deverá ser remetido à 74ªDP (Alcântara) e as primeiras providências serão tentar identificar o homem e tentar saber as circunstâncias que ele foi baleado e agredido, e a partir daí, tentat identificar os autores do crimes.

