Polícia busca informações sobre autores de morte de vereador em Paty de Alferes

Disque Denúncia busca informações sobre o assassino do vereador Juliano Melo - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia, divulgou na última sexta-feira (24), um cartaz com título - Quem Matou? - para auxiliar no inquérito policial instaurado pela 96ª DP (Miguel Pereira), a fim de obter informações que possam esclarecer e levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do vereador Juliano Melo, morto a tiros na tarde de quinta-feira (23), em Paty de Alferes/RJ.

O homicídio aconteceu no bairro Lameirão, em frente a uma padaria. Segundo a Polícia Civil, o parlamentar levou quatro tiros na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital Municipal Luiz Gonzaga.



A delegacia de Miguel Pereira, assumiu o caso, e agentes da distrital que atende o município de Paty do Alferes, estão realizando diligências para apurar a autoria e a motivação do crime e não descartam nenhuma linha de investigação.

