Operação policial termina com um morto e dois presos em Itaboraí

Uma operação da Polícia Militar em Iguá, bairro de Itaboraí, terminou com um morto e dois presos na tarde desta sexta-feira (24). Segundo a corporação, a vítima fatal era um dos suspeitos de participar do confronto com agentes do 35º BPM (Itaboraí) na região.

A ação tinha o objetivo de impedir a movimentação de criminosos que atuam no bairro. Durante a ação, a guarnição teria sido atacada por um grupo de suspeitos, segundo a Polícia. Após a troca de tiros, um dos homens foi encontrado, já morto, no local. Outros dois acusados de participar do ataque foram capturados.

Com o grupo, foram encontrados, ainda, dois fuzis, dois carregadores e uma carga de drogas ainda não contabilizada. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) registrou o caso e está investigando.