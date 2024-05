Idoso é preso acusado de matar morador de rua em São Gonçalo

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo, prenderam, nesta quinta-feira (23), um idoso de 72 anos, acusado de matar um morador em situação de rua. Segundo as investigações, em 2010, o homem teria utilizado uma barra de ferro para cometer o crime.

Os agentes encontraram o acusado na Rua Capitão Acácio, no bairro do Boaçu, mesmo bairro onde aconteceu o crime. Ele não ofereceu resitência à prisão. Conforme apurado, a vítima conhecida como "Bodinho", era morador de rua e não tinha familiares no local.

Depois de ser detido, o homem foi levado para à 72ª DP (Mutuá) e segue a disposição da Justiça.