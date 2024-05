Plataforma digital para denúncias de violência contra mulher em Maricá já está no ar

A Prefeitura de Maricá, a Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) disponibilizaram nesta quarta-feira (22/05) a ferramenta digital ElaProtegida. O Web aplicativo oferece de forma simples, rápida e segura a realização de denúncias de violência contra mulher. A cerimônia de entrega foi realizada na Rodoviária do Centro de Maricá.

“A gente vive num mundo onde cada vez mais a digitalidade permite que os eventos e a comunicação ganhem velocidade. A velocidade é importante no combate à violência contra a mulher, para acionar os mecanismos de estado o mais breve possível e com maior segurança. Esse aplicativo precisa ser difundido por nós, porque ele fala com uma dimensão de resposta rápida, eficaz e segura”, comentou o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

Leia também:

PF deflagra Operação Metamorfose II no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense

Casa das Artes tem visita guiada pela exposição "Quintessência"

O web app garante descrição para realização de denúncias de violência doméstica e violência extrafamiliar (exemplo: assédio no trabalho ou no transporte público) pelas vítimas ou testemunhas. A secretária municipal de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Luciana Piredda, lembrou que a ferramenta é discreta e com mais segurança para a usuária, já que não vai ser preciso baixar como aplicativo no aparelho.



“Isso é um ponto fundamental, porque nós, mulheres, sabemos que não temos muita liberdade quando o assunto é violência doméstica. A perseguição e a vigilância constante fazem parte do cotidiano das mulheres em situação de violência”, destacou a secretária.

Fortalecer as formas de denúncia

A Codemar entra como parceira técnica, e a Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres é quem vai gerir o processo. A superintendente de Inovação e Tecnologia da Codemar, Rafaela Antunes, destacou a importância de uma atenção às vítimas que vai além de um canal de denúncia.

“A importância desse aplicativo é justamente acompanhar do início ao fim a mulher que sofre violência. Quando é preciso, a vítima passa por acompanhamento com um psicólogo, um assistente social, uma medida protetiva. Ela vai ser direcionada, de repente, para um abrigo temporário. É justamente oferecer todo um amparo, seja uma violência familiar ou extrafamiliar”, disse.

A superintendente da Codemar esteve com a secretária Luciana Piredda iniciando ação informativa e colando cartazes sobre a ferramenta dentro dos Vermelhinhos antes da cerimônia de entrega do web app.

A plataforma se somará às políticas públicas já exercidas, fortalecendo as formas de denúncia, prevenção e monitoramento de casos de violência contra a mulher na cidade. Ela representa um avanço significativo para a gestão pública em termos de proteção e apoio às mulheres em situações de violência.

Prático e funcional

É um sistema inovador que facilita esse acesso da vítima aos serviços públicos e municipais, sendo um instrumento que complementa a rede de enfrentamento de Maricá para a proteção das mulheres, segundo o CEO e cofundador da Direito Ágil Rafael Wanderley, desenvolvedor da ferramenta.

“A gente procurou então validar continuamente a solução e vimos que o acesso pelo navegador da internet é mais prático, então criamos um web app, um aplicativo que funciona como site. A mulher acessa, já consegue denunciar, acoplar em tempo real o status da sua denúncia, fazer agendamentos de serviços na prefeitura”, explicou Rafael Wanderley.