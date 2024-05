PM retira 'barricada' feita com corrente na Travessa Oto, na Engenhoca, em Niterói (vídeo)

Policiais do 12ºBPM (Niterói) removeram obstáculo feito com corrente, prenderam dois acusados de tráfico de drogas e apreenderam grande quantidade de entorpecentes, nessa quinta-feira (23), durante operação realizada na Travessa Oto, na Engenhoca, na Zona Norte de Niterói.

Os militares planejaram a operação no local baseados em informações repassadas ao Disque Denúncia RJ. Ao chegarem ao local, os policiais preceberam a existência de uma corrente que estaria sendo utilizada como barricada pelos traficantes do local. O obstáculo foi removido.





Durante a ação, os PMs avistaram três jovens, que ao perceberem a presença dos militares, tentaram fugir do local. Os homens foram presos em flagrante, com grande quantidade de maconha, cocaína e 'cheirinho da loló', além de um rádiotransmissor e dinheiro obtido com a venda de drogas. O caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca).



