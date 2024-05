Homem é preso com mais de meio quilo de cocaína em Magé/RJ

Na tarde desta quarta-feira (22), policiais rodoviários federais prenderam um homem transportando 950 pinos de cocaína na Rodovia Santos Dumont (BR-116). O motorista tinha como destino o município de Leopoldina/MG.

Equipe transitava na Rodovia Santos Dumont no município de Magé quando avistou um motorista em seu automóvel cometendo infração de trânsito e realizou a abordagem.

Os policiais começaram a verificar os equipamentos obrigatórios do veículo quando avistou uma mochila no banco dianteiro com um odor muito forte.



Em seu interior foram encontrados 950 pinos de cocaína com aproximadamente 650 gramas. O motorista informou que teria pego a mochila em Japeri/RJ com destino a Leopoldina/MG e que receberia mil reais pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.