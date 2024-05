Homem desaparece no mar de Mangaratiba após acidente entre barco e bote

Um barco e um flexboat (bote que pode ser dobrado sem danificar a estrutura do equipamento), se envolveram em um acidente na noite dessa segunda-feira (20), em Mangaratiba, na Costa Verde do Estado do Rio. Um homem ficou ferido e outro está desaparecido. De acordo com testemunhas, que estavam em outro barco no momento do acidente, haviam dois homens a bordo da embarcação atingida.

O caso aconteceu na altura da Ilha Vigia, em Itacuruçá, sentido Ilha Grande. Populares acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos de Mangaratiba, que socorreram as vítimas e iniciaram a busca pelo homem desaparecido.

Segundo os barqueiros e também testemunhas do acidente, ventos fortes ocasionadas pela chegada de uma frente fria iniciaram por volta das 15 horas de ontem. Moradores também perceberam queda da temperatura e mar agitado, condição climática que dificulta a busca dos bombeiros pelo desaparecido.