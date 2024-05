Homem é preso após manter mãe e outros familiares reféns na Zona Norte do Rio

Um homem foi preso, na última segunda-feira (20), após ameaçar e fazer os próprios familiares reféns no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Uma das vítimas é a própria mãe do rapaz, que tinha uma medida protetiva por conta de um episódio de agressão anterior.

Homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope), agentes do 17° BPM (Ilha do Governador) e da Patrulha Maria da Penha atenderam a ocorrência. As duas reféns, a mãe e uma outra familiar, foram libertadas ainda no começo da tarde. Ninguém ficou ferido.

O caso foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde o homem foi autuado em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso.