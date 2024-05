Com informações do Disque Denúncia, Policiais recapturam presidiário em Macaé

Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), após trabalho de análise de dados e levantamento de informações, e com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Ajuda de Baixo, na Comunidade Nossa Senhora da Ajuda, no município de Macaé, no Nordeste do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Lucas de Oliveira Fernandes, de 26 anos.

Lucas, ingressou no Sistema Prisional no mês de abril do ano de 2021, respondendo pelos crimes de Tráfico de Drogas e Cárcere Privado. No ano de 2022, obteve progressão de regime de prisão, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele, até então, considerado egresso do Sistema Penitenciário, tentou diversas vezes violar o sistema de monitoração.



Devido a isso, foi expedido o Mandado de Prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP, determinando a regressão da forma de execução da pena, para um regime mais rigoroso e pelo prazo de 4 anos (quatro) de prisão.

Após ser dada voz de prisão, os policiais penais conduziram o foragido à Delegacia de Polícia (Macaé) e, posteriormente, à SEAP-RJ, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.