Policial Militar reage a assalto e acaba baleado em Itaboraí

Na tarde desta quinta-feira (16), um policial militar, que estava de folga, foi baleado na região do tórax. Ele reagiu a um assalto na BR-493 (Manilha-Magé), na altura do bairro Itambi, localizado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram chamados para uma ocorrência de lesão corporal, na Rua Osório Costa, no Columbandê, em São Gonçalo. A equipe acabaram depois indo até o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) para checar um homem que entrou na unidade de saúde ferido.

Ao chegar no hospital, os policiais constataram que o PM estava ferido na região do toráx. A bala acabou por não atingir nenhuma parte vital. O policial foi liberado em seguida. O caso acabou registrado na 71ª DP (Itaboraí).

