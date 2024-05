Polícia Civil prende autor de homicídio motivado pelo comércio de cigarros

As investigações seguem para identificar e prender todos os envolvidos no crime - Foto: Divulgação/PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quarta-feira (15), um homem acusado de ser o autor do homicídio de Cristiano de Souza. O crime aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no dia 6 de junho do ano passado.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado pela atuação de Cristiano na comercialização de cigarros na cidade. A vítima caminhava pela calçada quando foi abordada e atingida por diversos disparos de arma de fogo, efetuados por criminosos em um automóvel. Os agentes apuraram ainda que os acusados promoviam intenso monitoramento de suas vítimas, realizando vigilâncias e fazendo uso de rastreadores veiculares.

A ação desta realizada nesta quarta-feira (15) tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. O homem foi capturado em Benfica, na Zona Norte. Um segundo criminoso que era procurado não foi localizado.



Em um endereço, localizado em Nova Iguaçu, houve a apreensão de cigarros de origem estrangeira. Uma pessoa que estava no local foi detida.

As investigações seguem para identificar e prender todos os envolvidos no crime.