Traficante acusado de matar companheira é preso em São Gonçalo

Segundo os agentes, o acusado matou a tiros sua então companheira, no mesmo município - Foto: Divulgação

Segundo os agentes, o acusado matou a tiros sua então companheira, no mesmo município - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta terça-feira (14/05), um homem acusado de feminicídio. Ele foi capturado em São Gonçalo, na Região Metropolitana, após cruzamento de dados de inteligência.

Leia também:



Maricá comemora 210 anos com grandes atrações; Confira!

Cinco presos em operação da PM no Badu

O crime foi praticado em agosto de 2022. Segundo os agentes, o acusado matou a tiros sua então companheira, no mesmo município. As investigações apontaram que o criminoso, que era gerente do tráfico de drogas na comunidade Abacatão, tinha histórico de lesões contra a vítima.