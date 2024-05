Mototaxista acusado de agredir o próprio filho é preso em Niterói

Os agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam em flagrante, na noite da última segunda-feira (13 de maio) um mototaxista, de 33 anos, acusado de maus tratos contra o próprio filho, de 5 anos. O caso ocorreu na residência onde eles moravam, no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói.

Os policiais souberam das agressões após um alerta feito por vizinhos, no grupo de whatsapp da comunidade. Nas imagens enviadas pelos moradores, o homem aparece puxando a criança e a agredindo com seguidas chineladas.

Ao ser detido, em casa, o mototaxista tentou justificar a ação dizendo que o filho havia saído de casa sem a sua permissão.

O Conselho Tutelar foi acionado e tanto a vítima quanto o agressor foram encaminhados para a 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado e solicitado o exame de Corpo de Delito para a vítima. O homem foi autuado em flagrante e transferido para a 76ª DP, onde permanece preso.