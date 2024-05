Criminosos invadem subestação do metrô e fazem reféns no Rio

Dezesseis estações de metrô na capital do Rio precisaram ficar fechadas no início da manhã desta terça (14) por conta de uma invasão criminosa em uma das subestações de energia da MetrôRio. Um grupo de pelo menos 12 suspeitos assaltou a subestação do bairro Colégio, na Zona Norte, e fizeram quatro funcionários reféns. Eles roubaram aproximadamente 72 mil reais em cabos de energia, segundo a Polícia.

O crime aconteceu durante a madrugada. Funcionários da MetrôRio relataram que o grupo invadiu por volta de 1h e os manteve como reféns até 5h, quando fugiram com o material roubado. A Polícia Militar só foi acionada no início da manhã. Todas as 16 estações da Linha 2 que são abastecidas pela subestação assaltada precisaram ficar paralisadas até às 6h20.

A Polícia Civil também foi acionada e informou que, de acordo com as investigações iniciais, a estimativa é de que 80 metros de cabo tenham sido roubados. Por sua vez, a MetrôRio acredita que os criminosos podem ter levado o dobro do material roubado e apontam que outros itens - como televisão, ferramentas e itens pessoais dos funcionários - também foram levados.

A autoria dos criminosos ainda está sendo investigada. O caso foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos.