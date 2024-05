Polícia Civil prende ambulante acusado de aplicar golpe em turistas no Rio

Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam um homem em flagrante, neste domingo (12), por aplicar golpes com máquinas de cartão em turistas na Lapa, no Centro do Rio. O acusado foi localizado e capturado após furtar dois cartões de um turista holandês e realizar transações financeiras no valor de R$ 1,7 mil.

De acordo com as investigações, ele atraía as vítimas trabalhando como camelô durante as madrugadas, vendendo bebidas alcoólicas para frequentadores da Lapa.

Com o preso, foram encontrados 18 cartões de crédito e três máquinas de pagamento. Os agentes apuram se as máquinas apreendidas são usadas para realizar outras transações financeiras após roubos e furtos.

A 5ª DP ainda investiga um grupo criminoso que atua na região, como comerciantes informais, para se aproveitar das condições de embriaguez de alguns clientes e aumentar os valores digitados nas máquinas de cartão, fazendo com que as vítimas realizem pagamentos de quantias muito acima daquelas realmente devidas.

