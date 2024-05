Chef Felipe Bronze sofre assalto no Rio de Janeiro, reage e acaba sendo agredido

Na última sexta-feira (10), o famoso chef de cozinha Felipe Bronze foi assaltado, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Através de seu perfil em uma rede social, o chef relatou o ocorrido. Em publicação no Instagram, Felipe, que estava com a gola da camisa manchada de sangue, afirmou que reagiu ao assalto e acabou sendo ferido.

Bronze foi agredido com socos e coronhadas na cabeça. Ele postou a seguinte mensagem, através dos stories: "Pessoal, estou bem. Fui assaltado há pouco. Portanto, qualquer contato em meu nome desconsiderem, por favor. Roubaram o meu carro, me deram umas coronhadas na cabeça. Eu reagi muito mal. Foi meio que uma emboscada. Um bateu no meu meu retrovisor. Eu só abri a porta rapidamente para ajudar a ajustar o o retrovisor de volta. Aí eu fui rendido e no susto eu reagi tentando desarmar o cara".

"Apontei a arma para ele com a própria força dele. Reflexo de defesa pessoal. Aí veio o outro cara, que estava armado também, e colocou a arma na minha barriga, me deu um soco na cabeça, me deram umas coronhadas, sangrei um pouquinho. Mas foi só o susto. Reagi muito mal. Apontaram a arma para mim. Foi o maior susto da minha vida. Não façam isso. Uma burrice imensa", concluiu Felipe Bronze sobre todo o crime ocorrido.

O chef relatou que havia buscado os avós no Grajaú, também na Zona Norte, e seguia para uma consulta de sua avó. Depois do assalto sofrido, ele foi até o hospital para realização de alguns exames, como tomografia, e foi liberado pelos médicos em seguida. Bronze postou algumas imagens do seu veículo, que foi levado pelos assaltantes e pediu, caso alguém o visse, entrasse em contato com a polícia.



Felipe Bronze é um dos chefs mais conhecidos do Brasil e tem duas estrelas Michelin. Ele é faixa preta de jiu-jítsu e, recentemente, anunciou sua volta aos treinos. Bronze também é apresentador de programas de TV com temática voltada para a culinária.

Em nota, a Polícia Civil afirma que o caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel). "A vítima foi ouvida e encaminhada para exame de corpo de delito. Diligências estão em andamento para identificar os autores do crime. O inquérito será encaminhado para a 18ª DP (Praça da Bandeira), que dará continuidade à investigação", diz o comunicado.