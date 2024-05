Secretaria de Transportes de Maricá inicia vistoria anual de táxis

Após a aprovação do fiscal, o selo de vistoria será afixado na parte central do parabrisa do veículo - Foto: Clarildo Menezes / Prefeitura de Maricá

Após a aprovação do fiscal, o selo de vistoria será afixado na parte central do parabrisa do veículo - Foto: Clarildo Menezes / Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Transportes, inicia na próxima segunda-feira (13/05) o recadastramento e a vistoria dos permissionários e autorizatários de táxis que atuam na cidade. O serviço será realizado até o dia 20/09.

A inspeção veicular obrigatória é realizada anualmente e tem como objetivo a verificação de itens de segurança, como extintor de incêndio, pneus, faróis, lanternas, buzina e cinto de segurança, além do estado geral de conservação dos automóveis.

O secretário de Transportes, Douglas Paiva, explicou o intuito dessas vistorias e a importância dos veículos estarem em dia.

“O início das vistorias e renovações das permissões faz com que a Secretaria tenha a garantia de utilização de veículos seguros condutores competentes para prestação do serviço”, disse o secretário.

O calendário de vistorias para o ano de 2024 foi publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM) de n° 1562 e ficou definido da seguinte forma: mototáxi de 13 a 24/05; táxi de 3/06 a 5/07; transporte escolar de 15 a 26/07; ônibus de 5 a 30/08 e van de 9 a 20/09.

Como proceder:

Para efetuar a abertura do processo de renovação de licença, os permissionários deverão comparecer ao protocolo dos Serviços Integrados Municipais (SIM) do Centro ou no Centro Administrativo Integrado (COI) de São José do Imbassaí, das 8h às 17h. É necessário apresentar cópia dos documentos do veículo e do proprietário. Após o prazo de 72h da abertura do processo, caso não haja nenhuma pendência da documentação, os contribuintes poderão agendar data e horário da vistoria de seus veículos na recepção da Secretaria de Transportes ou no prédio do SIM, onde o processo foi iniciado.

As vistorias serão realizadas entre 9h e 17h, no COI (São José do Imbassaí), e poderão ser feitas pelos auxiliares, desde que estes estejam legalmente autorizados e mantenham o vínculo com os referidos veículos. Após a aprovação do fiscal, o selo de vistoria será afixado na parte central do parabrisa do veículo. Já os permissionários reprovados serão notificados e terão um prazo de dez dias para resolver as pendências apontadas.

Serviço:

Secretaria de Transportes - Centro Administrativo Integrado (COI)

End: Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106) Km 21 – em frente à passarela de São José do Imbassaí

Tel: (21) 3731-4912 / ramal 448

Serviços Integrados Municipais (SIM) – Rua Álvares de Castro, n° 2525, Centro