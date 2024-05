Turista israelense é encontrada morta no Rio

Uma jovem israelense que visitava o Rio de Janeiro foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (06) em Santa Teresa, na Zona Central da capital. Alma Bohadana, de 21 anos, teria morrido após pular de uma mureta, fugindo do que pensava se tratar de uma tentativa de assalto, de acordo com relatos. A Polícia Civil está investigando o caso.

Alma, que viajava sozinha pelo país, estava junto de um outro turista estrangeiro no momento do episódio. Eles estariam voltando de uma trilha pela Rua Almirante Alexandrino quando se assustaram com uma motocicleta que se aproximava. Segundo o depoimento do turista, Alma pensou que seriam assaltados e pulou em uma área de mata para escapar.

Ela caiu de um altura de aproximadamente 20 metros. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando foi encontrada. O turista que estava com ela foi levado para prestar depoimentos. Ele teria relatado o episódio com algumas diferenças entre as entrevistas. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) registrou o caso e informou que as investigações serão encaminhadas à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Alma estava no Rio há cerca de dez dias e já havia passado três meses na Bahia. Ela estava hospedada em um hostel em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Autoridades de Israel já foram notificadas a respeito da morte da jovem.