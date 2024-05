Wi-fi na boca: Homem é preso por fornecer internet para tráfico em Niterói

O responsável por uma empresa de internet foi preso nesta segunda-feira (06), em Pendotiba, Niterói, acusado de fornecer wi-fi para traficantes no município. Segundo as investigações da Polícia Civil, a empresa atuava oferecendo acesso à internet nos pontos de comercialização de drogas - as "bocas de fumo" - da comunidade do Cavalão.

Além disso, o grupo também atuava em parceria com facções criminosas na distribuição do sinal de TV por assinatura no interior da comunidade, conforme aponta o inquérito policial. O crime era investigado pela 77ª DP (Icaraí) e agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) cumpriram o mandado de prisão contra o empresário acusado de orquestrar o esquema.

Há três anos, a mesma empresa de internet já havia sido alvo de investigação por conta de indícios de associação com o tráfico. Em março de 2021, agentes da 76ª DP (Centro) descobriram um esquema de parceria da empresa com traficantes e milicianos que atuavam na Ilha da Conceição, na Zona Norte de Niterói.