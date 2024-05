Homem com três anotações criminais é preso por furto de cabos

Um homem com três anotações criminais foi preso em flagrante no momento em que furtava cabos de telefonia na Rua Ernani do Amaral Peixoto, no Centro, em Niterói, nesta terça-feira (7).

Segundo os agentes do 12º BPM (Niterói), eles faziam patrulhamento pelo local quando tiveram a atenção despertada para o suspeito portando uma faca na prática de furto de fios.

De imediato ele foi abordado quando cortava os fios e foi constatado que o mesmo já havia cortado aproximadamente três metros de cabos que estavam pelo chão.

O caso foi registrado na 76ª DP, onde ele foi autuado pelo crime de furto. Contra ele, já haviam outras três anotações criminais por furto, tráfico de drogas e violação de domicílio. Ele permanece preso à disposição da Justiça.