Polícia Civil realiza operação contra oferta de câmbio ilegal no Aeroporto do Galeão

Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj), em parceria com a concessionária que administra o Aeroporto do Galeão, realizaram a "Operação Câmbio Maleiros".

A ação teve como objetivo coibir a venda ilegal de câmbio no dentro do aeroporto, com foco nos grandes eventos que acontecerão no estado do Rio de Janeiro neste fim de semana. Dois homens foram presos em flagrante quando faziam a transação com turistas espanhóis. Com eles foram apreendidos R$ 28 mil, US$ 20, além de uma quantia em euro.

Segundo informações de inteligência da Dairj, a prática de câmbio irregular era realizada principalmente por indivíduos conhecidos como "maleiros", que vestem jalecos de cor vinho e auxiliam turistas com bagagens em carrinhos, cobrando uma taxa por esse serviço. O grupo também abordava turistas que desembarcavam de voos internacionais e oferecia ilegalmente a transação de câmbio, criando insegurança e prejudicando as relações de consumo.

Durante a operação, além dos dois presos e da quantia em dinheiro, as equipes apreenderam nove chips de telefone celular ativados e cadastrados com um homem que transitava na área de desembarque internacional. De acordo com os agentes, os produtos eram vendidos a preços muito acima do valor de mercado. Ele foi conduzido à Dairj para prestar esclarecimentos.

Leia também:

➢ Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 28 milhões

➢ Preso pastor acusado de abusar sexualmente de menina de 9 anos no RJ