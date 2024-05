Preso pastor acusado de abusar sexualmente de menina de 9 anos no RJ

Foi preso essa semana, um pastor evangélico acusado de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos e induzir a vítima a enviar vídeos e fotos com conteúdo pornográfico em troca de dinheiro. A prisão aconteceu na última quarta-feira (1º)f em São Francisco do Itabapoana, na região norte do estado do Rio de Janeiro. O homem foi preso em sua própria residência, no bairro Floresta. Ele é acusado de "estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual e aliciamento de criança para exibição pornográfica".

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva e busca e apreensão, a Polícia Civil segue com as investigações contra o homem que exerce a função de pastor evangélico em São Francisco do Itabapoana.

Na casa, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como celular, notebook e pen drives. No telefone do criminoso, estavam armazenadas fotografias da vítima nua, que ele obteve após pagar uma quantia em dinheiro para que a menina enviasse as imagens. Também foi autuado em flagrante por "adquirir, possuir e armazenar foto ou vídeo com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes".

