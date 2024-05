Dupla envolvida em latrocínio de idosa é presa em Saquarema

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam um homem e uma mulher, nesta segunda-feira (29/04), suspeitos de roubar e matar Eliane Menezes Noroes, de 68 anos. Segundo as investigações, ambos já haviam trabalhado para a vítima.

O corpo da vítima foi encontrado carbonizado em sua fazenda, no bairro Bom Jardim, em Saquarema, Região dos Lagos, nesta segunda-feira (29/04). A equipe da 124ª DP realizou um trabalho de inteligência e capturou o autor quando ele embarcava em um transporte por aplicativo para fugir do município. A mulher foi localizada perto da sua residência.

De acordo com a 124ª DP, inicialmente, o suspeito, que era ex-caseiro de Eliane, disse aos policiais que teria cometido o crime no sábado (27/04), após um desentendimento com ela. No entanto, as investigações apontaram que os dois envolvidos eram usuários de drogas e resolveram roubar a vítima porque estavam devendo dinheiro para um traficante local.

Sabendo da rotina da vítima, os criminosos foram até a residência dela para roubar seus pertences. Na ação, acabaram matando Eliane, subtraíram seu veículo, a televisão e outros objetos. O carro foi localizado estacionado em via pública próximo ao local do crime. A TV foi encontrada na casa do suspeito, como também uma arma de fogo.

Contra eles foram cumpridos mandados de prisão temporária.