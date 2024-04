GAECO/MPRJ cumpre mandados de busca e apreensão contra quadrilha liderada por ‘Piruinha’

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), cumpre, na manhã desta terça-feira (30), mandados de busca e apreensão em 14 endereços de pessoas físicas e jurídicas ligadas à exploração do jogo do bicho e máquinas de caça-níqueis. Entre os endereços estão a sede do Clube Oposição, na Abolição, e do Clube Grêmio Recreativo Vera Cruz, em Piedade, ambos na Zona Norte. De acordo com o GAECO/MPRJ, nesses dois endereços funcionam cassinos clandestinos.

A ação se desenvolve em parceria com a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e do Instituto de Criminalísticas Carlos Eboli (ICCE). Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do GAECO/MPRJ revelou que todos os alvos da operação Bancarrota são ligados à organização criminosa liderada pelo contraventor José Caruzzo Escafura, conhecido como Piruinha.

Leia também:

➢ Polícia Civil prende líder de narcomilíca da Baixada

➢ Batalhão da PM de Niterói terá novo comandante

Também são alvos da operação do GAECO/MPRJ endereços de integrantes da organização criminosa, responsáveis por promover e gerenciar as casas de jogos ilegais, bem como bares e comércios, que dispõem de máquinas de caça-níqueis.

Os mandados, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital, estão sendo cumpridos nos bairros do Engenho Novo, Bento Ribeiro, Jacarepaguá, Realengo, Madureira, Cascadura, Brás de Pina e Cavalcanti.

Informações sobre o funcionamento dos cassinos clandestinos e estabelecimentos que dispõem de máquinas de caça-níqueis chegaram ao GAECO/MPRJ via denúncias anônimas. É importante que a população denuncie. As comunicações ao GAECO/MPRJ podem ser feitas via Ouvidoria/MPRJ, por meio do formulário eletrônico (acesse AQUI) ou pelos telefones 127 (ligação gratuita dentro do Estado do Rio de Janeiro) e (21) 3883-4600 (demais localidades), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 08h às 20h.