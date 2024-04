'Operação Vendida': três mulheres são presas em operação contra exploração de mão de obra infantil

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), com apoio de equipes 16ª DP (Barra da Tijuca), deflagraram, no final de semana, a "Operação Infância Vendida" e prenderam três mulheres em flagrante por exploração de mão de obra infantil. Elas foram detidas na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após denúncias feitas por moradores e lojistas da região.

Segundo as investigações, os menores de idade eram obrigados a vender balas em calçadas e sinais, e instruídos a pedir dinheiro na porta de estabelecimentos comerciais do bairro, enquanto as suspeitas acompanhavam o trabalho à distância, deixando-os em situação de vulnerabilidade.

Após informações, os policiais iniciaram a apuração e confirmaram que as mulheres usavam os próprios filhos menores de idade no trabalho. As investigações concluíram que duas das mulheres ficavam habitualmente sentadas em frente a uma drogaria, enquanto a segunda atuava em outro ponto da rua, todas com crianças pequenas e adolescentes, que transitavam livremente.



De acordo com os agentes, as crianças costumavam arrecadar uma média de R$ 250 em vendas por dia. Com as três mulheres, os agentes da DCAV apreenderam os materiais vendidos pelos menores. Elas foram autuadas pelos crimes de maus-tratos, abandono de incapaz, abandono intelectual e por submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento.