DD pede informações sobre líder de quadrilha que aplica golpes bancários em idosos

O Disque Denúncia divulga nesta segunda-feira (29), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), a fim obter informações que levem à localização e prisão do criminoso, foragido da Justiça, Marlon Vinicius Ribeiro Correa, de 29 anos, líder de uma organização criminosa voltada a aplicar golpes que consistem em empréstimos bancários fraudulentos, tendo como alvo pessoas idosas.

Em dezembro de 2022, quando foi realizada a operação Taurus, o delegado Fábio Asty, à época lotado na 38ª DP (Brás de Pina), disse que os criminosos entravam em contato com os idosos, sob a alegação de que teriam valores residuais a receber do INSS em razão de empréstimos com juros abusivos. A partir daí, empréstimos eram contraídos em nome dos idosos, sem que eles soubessem, só descobrindo a fraude, na medida em que os descontos começavam a incidir sobre os contracheques, relatou o atual delegado da DRFC, que seguiu com as investigações mesmo tendo saído da 38ª DP.

Marlon e os membros da sua organização criminosa costumam atuar em todo o Rio de Janeiro e Grande Rio, principalmente no município de São Gonçalo, através de escritórios que possuem estrutura específica para este fim. A mãe e as irmãs envolvidas no esquema fraudulento, já foram presas.

Contra Marlon Vinícius, constam dois Mandados de Prisão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, pelos crimes de Associação Criminosa e Estelionato, estando foragido desde novembro de 2022. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Marlon Vinicius, pode denunciar de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Não é preciso se identificar e o anonimato é garantido.