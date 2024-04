Receita Federal apreende R$ 1 milhão em droga sintética no Galeão

A droga foi apreendida na bagagem de espanhol vindo da Alemanha no Aeroporto do Galeão - Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (26), aproximadamente 8 quilos de MDMA, uma droga sintética, com um passageiro no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte do Rio.

O homem, um espanhol de 26 anos, chegou ao Brasil em um voo com origem em Frankfurt, na Alemanha.

A bagagem, selecionada pela equipe do Serviço de Conferência de Bagagem da Alfândega da Receita Federal, passou pelo aparelho de raio-x, quando foi detectada "a existência de conteúdo suspeito em seu interior". O passageiro foi identificado para abrir a mala.



Durante a inspeção, os servidores da Receita encontraram a droga escondida em um fundo falso e realizaram narcoteste preliminar, que acusou a presença do entorpecente MDMA. A quantidade de droga está avaliada em R$ 960 mil

O espanhol foi preso e, junto com a droga, encaminhado para a Polícia Federal para a realização dos trâmites judiciários.