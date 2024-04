Empresário do ramo de móveis é morto com tiro no peito no Salgueiro, São Gonçalo

Um empresário, identificado como Cleber Souza Moreira, de 33 anos, foi executado, com um tiro no peito, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, local onde morava, no início manhã desta sexta-feira (26).

Para evitar que houvessem complicações no trabalho da polícia, o corpo da vítima, que trabalhava com móveis, foi retirado do interior da comunidade.

Moradores do local levaram o corpo de Cleber em seu próprio veiculo, um Honda Civic, e deixaram em um dos viadutos que dá acesso ao conjunto de favelas.

Policiais militares foram para o local e acionaram agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que realizaram perícia e registraram o caso.

Familiares da vítima acompanharam o trabalho da polícia, mas não falaram com a imprensa.

O corpo de Cleber foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde será liberado para sepultamento.

