Polícia Civil prende dono de ferro velho por receptação qualificada em SG

Homem preso por receptação qualificada foi levado por policiais civis da 74ª DP, do bairro de Alcântara, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Policiais Civis da 74ª DP, do bairro de Alcântara, em São Gonçalo, prenderam em flagrante hoje (18) o dono de um ferro velho pelo crime de receptação qualificada. A Seção de Inteligência da delegacia recebeu a informação que materiais roubados estariam guardados neste ferro velho.

As equipes policiais foram até o local, em Alcântara, e acharam a mercadoria roubada. Os policiais calcularam que o ferro encontrado pesaria aproximadamente uma tonelada. O dono do estabelecimento não conseguiu informar a procedência do produto e foi levado em prisão pelos agentes.

Na delegacia, foi apurado que o homem possui antecedentes criminais por ameça, lesão corporal e furto de energia. As investigações para encontrar os ladrões da mercadoria encontrada no ferro velho ainda continuam.

