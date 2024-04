Polícia realiza operação contra envolvidos em furto de celulares

Policiais civis da 61ª DP (Xerém), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, realizam, nesta quarta-feira (17/04), uma operação contra envolvidos em um furto de aparelhos de telefone celular de uma empresa de Duque de Caxias, bem como os receptadores dos dispositivos.

Os agentes cumprem cinco mandados de prisão e 14 de busca e apreensão na capital e em Caxias, além de outros oito nos estados de São Paulo e Paraná. Até o momento, cinco pessoas foram presas, sendo três alvos da operação e duas consideradas foragidas. Três carros roubados foram recuperados.

A ação conta com o apoio de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).



O furto foi praticado em abril de 2022. Os criminosos invadiram o escritório de uma empresa e levaram 45 celulares, bem como 12 relógios, cinco fones de ouvido e dois video games. O prejuízo para os empresários foi de cerca de R$ 375 mil.

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou os autores do furto e os receptadores, entre lojas e pessoas físicas. Também foi possível apurar as empresas responsáveis por gerar notas fiscais frias dos produtos furtados, para dar uma aparência de legalidade aos bens subtraídos, recolocando-os no mercado popular, com aparência de produtos lícitos.

Antes da operação, 19 pessoas já haviam sido processadas criminalmente e presas em flagrante pelo crime de receptação dos celulares furtados. Destas, nove foram indiciadas por associação criminosa, cinco por lavagem de bens e dinheiro, três por furto qualificado e duas por receptação qualificada.