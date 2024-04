Procurado por roubo e furto é preso em São Gonçalo

Um homem acusado de cometer roubos e furtos em São Gonçalo foi encontrado e preso por policiais militares na manhã desta terça-feira (16), na Rua Doutor Porciúncula, em Sete Pontes. O suspeito, de 39 anos, era alvo de um mandado de prisão por roubo.

Segundo agentes da operação Segurança Presente, o acusado foi visto, inicialmente, por pedestres na Rua Dr. Porciúncula. No relato, os populares disseram ter percebido um volume estranho na cintura do homem e, com medo de ele estar armado, decidiram acionar os agentes.

Os policiais iniciaram buscas na região e, pouco depois, conseguiram encontrar um homem que correspondia à descrição feita pelos pedestres. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Apesar disso, ao consultarem sua identidade no sistema de histórico policial, descobriram que ele era alvo de um mandado por roubo e furto.



O suspeito foi detido e levado pelos agentes até a 73ª DP (Neves), Central de Flagrantes para a região. Ele permanece no local à disposição da Justiça.