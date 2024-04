Dupla de foragidos do Pará é presa em praia de Niterói

Homens foram presos pela 72ª (Mutuá), em ação com parceria da Polícia Civil do Pará - Foto: Divulgação

Homens foram presos pela 72ª (Mutuá), em ação com parceria da Polícia Civil do Pará - Foto: Divulgação

Dois suspeitos foragidos da Pará foram encontrados pela 72ª DP (Mutuá) nesta terça-feira (16) em Niterói. Suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas no Norte do país, eles foram presos enquanto "passeavam" pela praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. Eles também são acusados de envolvimento com grupos criminosos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

As investigações apontam que um dos homens presos nesta terça (16) é considerado figura "de confiança" do responsável por chefiar o tráfico de drogas no Salgueiro. Além de participar das atividades criminosas em São Gonçalo, ele também servia como uma espécie de líder intelectual no planejamento de crimes cometidos por facções de traficantes no Pará, de acordo com informações da Polícia Civil.

Ainda segundo a Polícia, agentes do Rio já sabiam que os suspeitos tinham vindo a São Gonçalo para procurar esconderijo e vinham monitorando as atividades na região para identificar e prender os suspeitos. Alvos de mandados de prisão por tráfico, eles foram levados para a 72ª DP. A Polícia Civil do Pará, o Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e outras delegacias distritais da região Metropolitana do Rio também participaram da ação.