Padrasto de menina de 3 anos morta na Baixada confessa agressão

Uma menina de 3 anos foi encontrada morta, com marcas de agressão pelo corpo, dentro da própria casa neste domingo (14), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O padrasto da criança foi preso em flagrante, acusado pelo crime. Nesta segunda (15), a Polícia Civil confirmou que o suspeito confessou, em depoimento, ter agredido a criança antes da morte.

Ainda não foi confirmado se ele confessou o assassinato. O suspeito teria cometido o crime enquanto a mãe da criança estava em um hospital, acompanhando outra filha. A Polícia Militar confirmou que agentes foram acionados ao local, mas a criança já estava sem vida. Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam no local.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias e a Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) registrou o caso. A delegacia já ouviu a mãe da vítima, que não é acusada pelo crime. A Polícia Civil informou que segue investigando para apurar se há outros envolvidos no crime e se as agressões eram corriqueiras. Ainda não há informações a respeito do sepultamento.