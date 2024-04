PM prende dois e apreende fuzil em São Gonçalo

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam dois criminosos e apreenderam um fuzil, no fim da manhã desta quarta-feira (10), na comunidade da Hortinha, no bairro Tenente Jardim, em São Gonçalo.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

De acordo com a PM, a operação foi montada com base em denúncias. Logo na chegada dos policiais na região, houve correria entre os suspeitos. Sem disparar nenhum tiro, as militares conseguiram cercar as áreas de fuga e capturar os dois homens.

Leia mais

➢ Moradores de Pedra de Guaratiba são obrigados por criminosos a cumprirem toque de recolher

➢ Polícia prende integrante de quadrilha de roubo a residência no Alcântara, SG

Os suspeitos, de 33 e 26 anos, estavam com o fuzil calibre 762 e numeração raspada, uma rádio de comunicação, uma granada e carregadores.

Os homens e todo material seguiram para a 73ªDP (Neves), onde, posteriormente, o caso foi registrado.