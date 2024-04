PRF apreende cerca de 8 mil maços de cigarros e prende motorista foragido da Justiça

Na manhã desta quarta-feira (10), policiais rodoviários federais aprenderam aproximadamente 8 mil maços de cigarros, recuperaram um veículo roubado no início desse mês e prenderam o motorista que estava foragido da Justiça. A ação foi realizada na Rodovia Presidente Dutra. na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Nesse local, os policiais rodoviários fizeram a interceptação do veículo que estava em alta velocidade. Foi verificado nos sistemas que o motorista era evadido do sistema prisional e o mesmo foi preso no local.

No interior do automóvel, foram encontradas 19 caixas contendo aproximadamente 8 mil maços de cigarros roubados. O motorista informou que levaria a mercadoria para a Comunidade da Maré.



Em verificação aos sistemas, também foi constatado que o veículo havia sido roubado no início deste mês.

* Em apuração