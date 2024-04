Tentativa de roubo é interrompida por motoristas em Icaraí

Motoristas que passavam pela Rua Presidente Backer, em Icaraí, na Região Oceânica de Niterói, flagraram uma tentativa de assalto a uma farmácia na noite do último domingo (08). Segundo relatos, a buzina dos veículos "assustou" a dupla de suspeitos, que tentava invadir o estabelecimento comercial.

De acordo com relatos, os suspeitos chegaram a arrombar o portão de aço da drogaria, que já estava fechado, e roubaram a bolsa de uma funcionária. No momento em que iniciavam a invasão, no entanto, eles foram percebidos pelos motoristas, que começaram a buzinar para chamar a atenção dos supostos ladrões.

Os dois fugiram e não houve feridos. Ainda de acordo com relatos, não havia guardas municipais ou policiais em patrulhamento na região. O caso foi registrado por moradores na 77ª DP (Icaraí). Procurada, a Polícia Militar não confirmou se foi acionada para o episódio.